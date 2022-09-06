Італія

До увашої уваги огляд поєдинку чемпіонату Італії.

У матчі п'ятого турі італійської Серії А Аталанта у ломбардійському дербі обіграла Монцу з рахунком 2:0. Українець Руслан Маліновський провів на полі 71 хвилину, а колишній гравець Шахтаря Марлон відзначився автоголом.

До слова, після цієї гри бергамаски вийшли на чисте перше місце у Серії А. В активі "Богині" — 13 очок після п'яти матчів.

Огляд матчу:



Монца — Аталанта 0:2

Голи: Гейлунд, 57, автогол Марлон, 65.

Монца: Ді Грегоріо — Марі, Марлон, Кальдірола (Іццо 86) — Бірінделлі (Кольпані 76), Пессіна, Сенсі (С. Моліна 76), Ровелла, Аугусто — Мота (Гітк'яр 86), Капрарі (Петанья 70).

Аталанта: Муссо — Толой, Деміраль, Хатебур, Де Роон — Коопмейнерс, Дзаппакоста (Соппі 46) — Едерсон (Мале 76), Лукман (Бога 88), Маліновський (Скальвіні 71) — Гейлунд (Пашаліч 71).

Попередження: Ровелла 75 – Скальвіні 80.