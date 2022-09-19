Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Наполі.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі прокоментував поразку своєї команди у матчі сьомого туру італійської Серії А проти Наполі (1:2).

"Я не задоволений, і мої гравці не повинні бути задоволені. Ми забили лише один гол, чого недостатньо після всіх моментів, які у нас були.

Це розчаровує, бо бувають матчі, коли суперник грає краще, але в цьому випадку ми не мали програвати. Сподіваюся, ми навчимося бути більш холоднокровними перед воротами, тому що ми все зробили правильно, за винятком помилок і браку рішучості в обох штрафних майданчиках.

Я міг би сказати, що задоволений, тому що ми грали краще, ніж Наполі, і створили багато моментів, але з огляду на те, що ми були єдиною командою, яка не програла в п'яти кращих лігах Європи протягом 22 турів, довше, ніж Баварія, Манчестер Сіті та Реал. Шкода програвати після такого виступу.

Важко звинувачувати наших захисників, коли Наполі практично не мав моментів. Мене більше засмучує реалізація моментів, що ми створили. Ми дозволили дуже мало команді, яка зазвичай багато створює та забиває багато голів. Це правда, що зараз ми пропускаємо надто багато, і нам потрібно попрацювати над цим моментом", — наводить слова Пьолі Football-Italia з посиланням на DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Наполі.