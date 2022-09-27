Ліга націй

За цим показником він наздогнав Арріго Саккі.

У матчі шостого туру Ліги націй Дивізіону А збірна Італії в гостях обіграла Угорщину (2:0) та вийшла у плей-офф турніру.

Таким чином, головний тренер Роберто Манчіні здобув свою 34 перемогу на посаді наставника італійської національної команди.

За інформацією OptaPaolo, Манчіні вийшов на третє місце в історії збірної Італії за кількістю перемог. Тепер він поділяє третю позицію з Арріго Саккі. Також зазначається, що Саккі досяг такого показника за 53 матчі, а Манчіні за 55.

Рекордсменом за цим показником є ​​Вітторіо Поццо, на рахунку якого 63 перемоги у 95 матчах. За ним іде Енцо Беарзот – 40 перемог у 88 зустрічах.

Нагадаємо, Манчіні очолив збірну Італії у 2018 році і з того часу італійці виграли Євро-2020, але не змогли пробитися на ЧС-2022.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Угорщина – Італія.