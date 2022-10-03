Італія

Футболіст травмувався у матчі восьмого туру Серії А проти Емполі.

Півзахисник Мілана Алексіс Салемакерс вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний бельгієць отримав пошкодження у минулому матчі восьмого туру італійської Серії А проти Емполі (3:1).

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у Алексіса частковий розрив медіальної колатеральної зв'язки.

На відновлення йому знадобиться близько 6-8 тижнів. Йому не робитимуть операцію, оскільки обрано консервативний метод лікування.

Таким чином, участь Салемакерса у майбутньому ЧС-2022 у Катарі під питанням. Турнір пройде з 20 листопада до 18 грудня.

Цього сезону Салемакерс провів дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Калабрія пропустить три місяці через травму.