Італія

Відбувся завершальний матч восьмого туру італійської Серії А.

У заключному матчі восьмого туру італійської Серії А Удінезе у гостях здобув перемогу над Вероною з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 23 хвилині відзначився Дойг, але у середині другого тайму гості відігралися зусиллями Бету. Останнє слово було за гравцями Удінезе, коли на третій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився Бійол.

Після восьми турів Удінезе набрав 19 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, а у Верони – п'ять балів та 18 рядок.

Верона - Удінезе 1:2

Голи: Дойг, 23 — Бету, 70, Бійол, 90+3.

Верона: Монтіпо — Чеккеріні, Гюнтер, Хієн — Дойг (Джурич, 84), Велозу, Тамезе, Лазович (Хрустич, 73) — Верді (Депаолі, 73) — Анрі (Лазанья, 84), Пікколі (Каллон, 62).

Удінезе: Сільвестрі — Перес (Ебосс, 58), Бійол, Бекао — Удогі, Макенго (Самарджич, 58), Сілва, Ловрич (Арслан, 67), Перейра — Деулофеу (Несторовскі, 81), Саксесс (Бету, 58).

Попередження: Велозу, Анрі, Депаолі — Перес, Бекао, Перейра.