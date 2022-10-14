Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи в іспанській Севільї зустрічалися Бетіс і Рома. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Таким чином андалусійський колектив вперше втратив очки у своєму квартеті, але при цьому зберіг першу сходинку. Рома наразі — третя, команду Жозе Моурінью випереджає Лудогорець. На останній сходинці — фінський ГІК.

Огляд матчу:

Бетіс — Рома — 1:1

Голи: Каналес, 34 — Белотті, 53.