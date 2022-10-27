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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 26 жовтня:

Португальський нападник Кріштіану Роналду таємно отримав величезні кошти від туринського Ювентуса, коли виступав у складі багаторазових чемпіонів Італії.

Каталонська Барселона програла матч-відповідь проти мюнхенської Баварії, хоча ще до його початку остаточно втратила шанси на участь у плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Слідом за "блаугранас" трохи згодом попрямував і мадридський Атлетіко, зігравши внічию з Баєром.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.