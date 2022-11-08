Італія

"Нерадзуррі" вже зв'язувалося з ПСЖ та МЮ, проте хочуть залишити словака у своєму складі.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів нові деталі щодо можливого продовження контракту з Міланом Шкрініаром у контексті зв'язків із ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

"Цього тижня ми зустрінемося з його агентом, оскільки плануємо укласти нову угоду якнайшвидше. Шкрініар любить цей клуб, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо досягти повної згоди щодо нового контракту" — підсумував функціонер.

Нагадаємо, раніше віце-президент "нерадзуррі" Хав'єр Дзанетті висловив захоплення 27-річним словаком і порівняв його з собою часів ігрової кар'єри.

У нинішньому сезоні Шкрініар провів у складі міланського клубу 19 матчів в усіх турнірах.