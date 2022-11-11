Італія

Минулого місяця Леау забив два м'ячі та віддав два асисти.

Вінгер Мілана Рафаель Леау був визнаний найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками жовтня.

Минулого місяця 23-річний португалець провів п'ять поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

У боротьбі за нагороду Леау випередив півзахисника Інтера Ніколо Бареллу, вінгера Аталанти Адемолу Лукмана, гравця Лаціо Сергія Мілінковіча-Савіча та нападника Наполі Віктора Осімгена.

Загалом у нинішньому сезоні Леау провів 19 матчів, у яких забив шість голів та віддав дев'ять результативних передач.

Після 14 турів Мілан набрав 30 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі на вісім балів.