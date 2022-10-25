ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До розширеного складу Фернанду Сантуша потрапили 55 футболістів.

Збірна Португалія під керівництвом Фернанду Сантуша визначилась із розширеним складом команди на майбутній ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє O Jogo.

Тренерський штаб обрав до розширеного складу 55 футболістів, а на мундіаль поїдуть 26 гравців.

Серед названих гравців присутні Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Руй Патрісіу (Рома), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Геррейру (Боруссія Дортмунд), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафаел Леау (Мілан).

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу Португалія зіграє з Ганою, Південною Кореєю та Уругваєм.