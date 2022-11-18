Україна

Компанію Шевченку складуть такі особи, як Олександр Усик та Григорій Суркіс.

На Генасамблеї НОК України обрали нових членів Національного олімпійського комітету на період із 2022 по 2026 роки.

Зокрема, новими членами НОК стали такі відомі особи, як Андрій Шевченко, Олександр Усик, Григорій Суркіс, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва.

За це рішення було віддано 99 голосів, проти – 11, утрималися – 4.

Також Шевченко став віцепрезидентом НОК України та розділить цю роль з Олексієм Перевезінцевим, Марією Булатовою та Олексієм Дніпровим.

За це рішення було віддано 106 голосів, проти – 5, а утрималися – 9.

Раніше повідомлялося, що Шевченко не поспішає шукати нову роботу після звільнення з Дженоа.