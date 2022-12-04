Італія

Португальський форвард має намір повернути частину окладу, який був урізаний під час пандемії коронавірусу.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду має намір отримати від туринського Ювентуса 19,9 мільйонів євро. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, таку суму керівництво "старої синьйори" обіцяло виплатити португальцю після скорочення зарплат під час пандемії коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Роналду мав таємний контракт, згідно з яким Ювентус платив йому частину окладу. При цьому клуб мав виплатити йому гроші, навіть у разі відходу, який і стався.

Також зазначається, що генеральний директор Ювентуса Мауріціо Аррівабене при трансфері Роналду заявив, що клуб не має боргів перед португальцем.

Наразі Роналду працює зі своїми юристами, щоб ті перевірили всю ситуацію та оцінили баланс клубу.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив у збірну найгірших гравців групового етапу ЧС-2022.