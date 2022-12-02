ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець асистував Кім Йон Гвону в першому таймі.

Збірна Португалії поступилась Південній Кореї у матчі третього туру групового етапу ЧС-2022 з рахунком 2:1.

На гол Орти на п'ятій хвилині зустрічі відповів центральний захисник номінальних господарів Кім Йон Гвон.

І зробив він це за допомогою Кріштіану Роналду. Капітан португальців віддав асист у той момент, коли для його команди це не було потрібно.

Відео моменту:

Відео голів та огляд матчу між Південною Кореєю та Португалією дивіться на Football.ua.