Португалець асистував Кім Йон Гвону в першому таймі.
Кріштіану Роналду. Getty Images
02 грудня 2022, 22:30
Збірна Португалії поступилась Південній Кореї у матчі третього туру групового етапу ЧС-2022 з рахунком 2:1.
На гол Орти на п'ятій хвилині зустрічі відповів центральний захисник номінальних господарів Кім Йон Гвон.
І зробив він це за допомогою Кріштіану Роналду. Капітан португальців віддав асист у той момент, коли для його команди це не було потрібно.
Відео моменту:
Відео голів та огляд матчу між Південною Кореєю та Португалією дивіться на Football.ua.