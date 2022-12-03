ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Щоправда у португальця ще є шанс виправити ситуацію.

У рамках 1/8 фіалу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини грає проти збірної Австралії.

Рахунок у цій грі відкрив капітан аргентинської команди Ліонель Мессі на 35 хвилині гри. Для нього цей матч — 1000 у дорослій кар'єрі.

Окрім цього аргентинець встановив для себе досить важливе досягнення. Він обійшов Кріштіану Роналду та свого співвітчизника Дієго Марадону по забитих голах на чемпіонатах світу.

Для Мессі це взяття воріт стало дев'ятим на мундіалях, тоді як Роналду та Марадона забили по вісім. До рекорду Мірослава Клозе ще 7 голів.

Відзначимо, що у Роналду ще буде шанс змінити ситуацію. В 1/8 фіналу його Португалія протистоятиме Швейцарії.