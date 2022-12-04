ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець — єдиний представник європейських збірних у команді найгірших.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду потрапив до символічної збірної найгірших гравців за підсумками групового етапу чемпіонату світу в Катарі за версією статистичного порталу SofaScore.

За три гри групової стадії турніру Роналду отримав середню оцінку 6,37 балів. При цьому португалець єдиний представник європейської збірної у команді найгірших.

Найбільше представників у збірній має Катар – чотири футболісти. Ще по два мають Канада та Коста-Рика.

Нагадаємо, сьогодні пройдуть два матчі плей-офф ЧС-2022, у яких Франція зіграє проти Польщі, а Англія прийме Сенегал.