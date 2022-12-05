Італія

Трансфер 23-річного голландця оцінюється у 12 мільйонів євро.

Захисник Фенербахче Ферді Кадіоглу може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного голландця зацікавлений Мілан.

При цьому наголошується, що трансфер футболіста оцінюється у 12 мільйонів євро. Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Кадіоглу провів 20 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.