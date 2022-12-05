Італія

Алленаторе "россонері" хоче зберегти свого лідера.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував майбутнє одного з найкращих гравців команда Рафаеля Леау.

"Він дійсно щасливий нами, це зрозуміли. Табір Мальдіні та Рафи (Леау — Прим.) ведуть перемовини. Ми чекаємо хороших новин. Він задоволений Міланом, я хочу, щоби він залишився" — передає слова Піолі Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що батько Леау підтвердив перемовини з Міланом про новий контракт. Нинішня угода між клубом і футболістом триває до кінця червня 2024 року.

У нинішньому сезоні 23-річний португалець провів у складі "россонері" 20 матчів в усіх турнірах і відзначився сімома голами та шістьма гольовими передачами.