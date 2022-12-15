ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник збірної Франції дав коментар щодо майбутньої гри.

Олів'є Жиру наголосив на тому, що потрібно зупинити Ліонеля Мессі у фіналі чемпіонату світу-2022.

"Мессі неймовірний гравець. Але ми не збираємося дозволяти йому насолоджуватися найкращим вечором, який може бути в його житті. Ми хочемо виграти цей матч і чемпіонат світу, і ми зробимо все, щоб зупинити його.

У цій команді є не лише Мессі. Вони мають чудових гравців, які теж працюють на команду. Ось чому вони такі сильні", — наводить слова Жиру The Athletic.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.