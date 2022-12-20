ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Олів'є Жиру проігнорував прохання гравців.

Нападник збірної Австралії Джейсон Каммінгс розповів, як зірки збірної Франції відмовились мінятись футболками з австралійцями після матчу чемпіонату світу-2022.

"Після матчу з Францією я справді намагався отримати футболку Кіліана Мбаппе. Я вибрав найкращого гравця, і він сказав мені зустрітися з ним у роздягальні.

Отже, я пішов у роздягальню, там був чоловік зі штабу, який займається формою, і я віддав йому свою футболку. Через 10 хвилин він вийшов з нею і сказав: "Ні, абсолютно ні, Кіліан не хоче мінятись з тобою".

Також Каммінгс заявив, що просив після футболку Олів'є Жиру, але той проігнорував.

"Коли я повертався до своєї роздягальні і побачив Жиру, то попросив його: "Олів'є, будь ласка, можна мені взяти твою футболку? Я твій великий фанат, чи можна мені взяти твою футболку?

А він просто пройшов повз мене, вдавши, що ніколи не говорив англійською! Але ж ви пам'ятаєте, що він грав у Прем'єр-лізі 10 років! Він просто пройшов повз мене!", — сказав Каммінгс.