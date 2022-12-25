ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Австралійський форвард вирішив нерозуміння з французьким нападником.

Нападник збірної Австралії Джейсон Каммінгс розповів про те, що конфлікт з форвардом збірної Франції Олів'є Жиру було вирішено.

Нагадаємо, раніше Каммінгс розповів, що Жиру після матчу групового етапу чемпіонату світу в Катарі не відреагував на його прохання обмінятися футболками, вдавши, що не розуміє англійської.

У результаті австралієць поспілкувався з французом через соціальні мережі, і розповів, що конфлікт було мирно вирішено.

"Можливо, він не зрозумів мене через шотландський акцент і те, що я трохи тарабаню. Він просто не зрозумів мене чи щось у цьому дусі. Тепер ми у всьому розібралися. Він чудовий хлопець, запропонував мені футболку Мілана і вибачився за непорозуміння. Це дуже мило з його боку і показує, що він славний хлопець", - наводить слова Каммінгса RMC Sport.

Каммінгс у відповідь пообіцяв надіслати Жиру футболку клубу Сентрал Кост Марінерс, за який він виступає.