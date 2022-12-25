Австралійський форвард вирішив нерозуміння з французьким нападником.
Джейсон Каммінгс, Getty Images
25 грудня 2022, 09:41
Нападник збірної Австралії Джейсон Каммінгс розповів про те, що конфлікт з форвардом збірної Франції Олів'є Жиру було вирішено.
Нагадаємо, раніше Каммінгс розповів, що Жиру після матчу групового етапу чемпіонату світу в Катарі не відреагував на його прохання обмінятися футболками, вдавши, що не розуміє англійської.
У результаті австралієць поспілкувався з французом через соціальні мережі, і розповів, що конфлікт було мирно вирішено.
"Можливо, він не зрозумів мене через шотландський акцент і те, що я трохи тарабаню. Він просто не зрозумів мене чи щось у цьому дусі. Тепер ми у всьому розібралися. Він чудовий хлопець, запропонував мені футболку Мілана і вибачився за непорозуміння. Це дуже мило з його боку і показує, що він славний хлопець", - наводить слова Каммінгса RMC Sport.
Каммінгс у відповідь пообіцяв надіслати Жиру футболку клубу Сентрал Кост Марінерс, за який він виступає.