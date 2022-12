Footy Headlines показали нову футболку поло Adidas Італія, на якій, здається, красується новий логотип "Адзурри".

Національна збірна Італії мала кілька логотипів з моменту заснування в 1898 році, останній оновлений дизайн відбувся в 2017 році.

Численні зміни часто розділяють уболівальників, і багато хто все ще віддає перевагу більш раннім пропозиціям, таким як видання 1984 або 2006 років.

Партнерство Італії з Puma завершилося, і тепер екіпіровку національної збірної надаватиме Adidas. Повідомляється, що ці нові футболки будуть першими, на яких можна побачити новий логотип переможця Євро, показаний нижче.

🚨 According to @Footy_Headlines



In early 2023 #Adidas will release the NEW #Italy kits. There is no official leak yet, only samples. As for the logo there is only samples as well. No concrete decision has been made for the crest yet but it will debut with the new kits.👀🇮🇹 pic.twitter.com/AGGQAdf62s