Footy Headlines показали нову футболку поло Adidas Італія, на якій, здається, красується новий логотип "Адзурри".

Національна збірна Італії мала кілька логотипів з моменту заснування в 1898 році, останній оновлений дизайн відбувся в 2017 році.

Численні зміни часто розділяють уболівальників, і багато хто все ще віддає перевагу більш раннім пропозиціям, таким як видання 1984 або 2006 років.

Партнерство Італії з Puma завершилося, і тепер екіпіровку національної збірної надаватиме Adidas. Повідомляється, що ці нові футболки будуть першими, на яких можна побачити новий логотип переможця Євро, показаний нижче.