Італія

Французький хавбек ще не грав за туринський клуб після повернення.

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба незабаром може відновитись після травми.

"Поль почав бігову роботу – він не відчуває болю в коліні. Якщо все так і продовжиться, думаю протягом 15-20 днів він повернеться до спільної групи. Однак ми не плануємо форсувати його повноцінне повернення на поле", — наводить слова головного тренера команди Массіміліано Алегрі Pazzi di Fanta.

Нагадаємо, у липні 29-річний француз отримав травму меніска, після чого переніс операцію. Потім він пошкодив стегно та пропустив ЧС-2022 у Катарі.

Зазначимо, що Погба так і не зміг ще зіграти за "стару синьйору" в офіційних матчах після свого повернення минулого літа.