Італія

Тоні Д’Аміко прокоментував відхід українського півзахисника Руслана Маліновського.

Спортивний директор Аталанти Тоні Д'Аміко впевнений, що перехід українського півзахисника Руслана Маліновського до Марселя не вплине на результати команди.

"Ми дякуємо йому за те, що він зробив за час, проведений тут, в Аталанті. З'явилася можливість продажу, і ми вирішили нею скористатися. Він грає на позиції, де у нас багато виконавців, тому ми погодилися на трансфер.

Ми думаємо про можливості, які виникають у нас. Ми щодня розмовляємо з Гасперіні. Ми обговорюємо всі можливості на ринку, які дозволять нам вплинути на склад", — наводить слова Д’Аміко журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Нагадаємо, французький клуб орендував Маліновського з обов'язковим правом викупу за 10+3 мільйони євро.