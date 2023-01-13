Наполі та туринський Ювентус на полі стадіону Дієго Армандо Марадона відкриють події 18 туру італійської Серії A.

Лучано Спалетті, після перемоги над генуезькою Сампдорією (2:0), залучив до стартового складу Ррахмані в центрі захисту, тоді як Зелінські повернувся в центральний трикутник.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бремера в трійці центральних захисників, тоді як К'єза доповнить центральну лінію, а на вістрі атаки зіграє Мілік.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Ррахмані, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Марфелла, Сірігу, Демме, Жезус, Ельмас, Лосано, Олівера, Сімеоне, Берешинські, Дзербін, Зедадка, Естігор, Гаетано, Распадорі, Ндомбеле.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — К’єза, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія — Мілік.

Запасні: Перін, Пінсольо, Гатті, Ругані, Міретті, Паредес, Фаджиолі, Кін, Суле, Ілінг.

Гра Наполі — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.