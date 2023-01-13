Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та туринський Ювентус.
Федеріко К'єза, Getty Images
13 січня 2023, 21:16
Наполі та туринський Ювентус на полі стадіону Дієго Армандо Марадона відкриють події 18 туру італійської Серії A.
Лучано Спалетті, після перемоги над генуезькою Сампдорією (2:0), залучив до стартового складу Ррахмані в центрі захисту, тоді як Зелінські повернувся в центральний трикутник.
Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бремера в трійці центральних захисників, тоді як К'єза доповнить центральну лінію, а на вістрі атаки зіграє Мілік.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Ррахмані, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Запасні: Марфелла, Сірігу, Демме, Жезус, Ельмас, Лосано, Олівера, Сімеоне, Берешинські, Дзербін, Зедадка, Естігор, Гаетано, Распадорі, Ндомбеле.
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — К’єза, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія — Мілік.
Запасні: Перін, Пінсольо, Гатті, Ругані, Міретті, Паредес, Фаджиолі, Кін, Суле, Ілінг.
Гра Наполі — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.