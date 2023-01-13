Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та туринський Ювентус.

Наполі та туринський Ювентус на полі стадіону Дієго Армандо Марадона відкриють події 18 туру італійської Серії A.

Лучано Спалетті, після перемоги над генуезькою Сампдорією (2:0), залучив до стартового складу Ррахмані в центрі захисту, тоді як Зелінські повернувся в центральний трикутник.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бремера в трійці центральних захисників, тоді як К'єза доповнить центральну лінію, а на вістрі атаки зіграє Мілік.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Ррахмані, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Марфелла, Сірігу, Демме, Жезус, Ельмас, Лосано, Олівера, Сімеоне, Берешинські, Дзербін, Зедадка, Естігор, Гаетано, Распадорі, Ндомбеле.



Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — К’єза, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія — Мілік.

Запасні: Перін, Пінсольо, Гатті, Ругані, Міретті, Паредес, Фаджиолі, Кін, Суле, Ілінг.



Гра Наполі — Ювентус почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.