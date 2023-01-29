Італія

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Італії, який пройшов 29 січня 2023 року о 13:30.

У поєдинку 20 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі розгромно поступився Сассуоло (2:5).

У складі команди Стефано Піолі голами відзначилися Жиру та Орігі, а у гостей – Дефрель, Фраттезі, Берарді, Лоріенте та Енріке.

Для "россонері" це вже третя поразка поспіль, два з яких у чемпіонаті, з великим рахунком.

Відео голів та огляд матчу:

Мілан — Сассуоло 2:5

Голи: Жиру, 24, Орігі, 81 — Дефрель, 19, Фраттезі, 22, Берарді, 30, Лоріенте, 47 (з пенальті), Енріке, 79.

Мілан: Тетерушану — Ернандес, Габбія, Калулу, Калабрія — Тоналі, Крунич (Побега, 71) — Ребич (Орігі, 71), Де Кетеларе (Леау, 46), Салемакерс (Мессіас, 70) — Жиру.

Сассуоло: Консільї — Рожеріо, Маркіцца (Кіріакопулос, 46), Ерліч, Руан — Траоре, Обіанг, Фраттезі (Торстведт, 76) — Лоріенте (Альварес, 76), Берарді (Феррарі, 85), Дефрель (Енріке, 76).

Попередження: Тоналі, Ребич, Калабрія, Крунич, Габбія, Жиру, Побега — Берарді, Обіанг, Кіріакопулос, Фраттезі, Руан.