Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 1 лютого 2023, 19:00.
Фіорентина – Торіно, Getty Images
01 лютого 2023, 23:30
У чвертьфінальному поєдинку Кубка Італії Фіорентина на своєму полі здобула перемогу над Торіно з рахунком 2:1.
Перемогу "фіалкам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Йовича та Іконе, а у "биків" результативним ударом відзначився Карамо, який забив у компенсований час арбітром до другого тайму.
У півфіналі турніру Фіорентина зіграє проти переможця пари Рома – Кремонезе.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Торіно в 1/4 фіналу Кубка Італії:
Фіорентина – Торіно 2:1
Голи: Йович, 65, Іконе, 90 — Карамо, 90+3.
Фіорентина: Терраччано, Додо, Ігор Жуліо, Міленкович, Терзич, Бонавентура (Данкан, 86), Барак, Мандрагора (Амрабат, 74), Йович (Артур, 74), Куаме (Іконе, 62), Гонсалес.
Торіно: Мілінкович-Савич, Сінго (Айна, 62), Родрігес, Схюрс, Буонджорно, Войвода (Карамо, 76), Лінетті (Іліч, 62), міранчук, Влашич, Річчі, Санабрія.