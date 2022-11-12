Алленаторе Лаціо жорстко пройшовся по вибору місця проведення Мундіалю.
Мауріціо Саррі, Getty Images
12 листопада 2022, 21:25
Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі висловив свою думку щодо проведення світової першості у Катарі і пов'язаної з нею паузи.
"Що я думаю про паузу на Чемпіонат світу у середині сезону? Для мене це образа футболу. Якщо хтось пояснить мені, що Катар може дати футболу, крім грошей Манчестер Сіті та ПСЖ, я можу змінити свою думку. Втім, зараз ця пауза зручна для Лаціо з огляду на наших травмованих футболістів" — підсумував 63-річний алленаторе.
Нагадаємо, катарський Мундіаль стартує вже наступної неділі, 20 листопада. На нашому сайті доступні заявки всіх збірних, які зіграють на Чемпіонаті світу.