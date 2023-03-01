Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 28 лютого 2023 року, 19:30.

У поєдинку 24 тури італійської Серії А Кремонезе на своєму полі несподівано обіграв Рому з рахунком 2:1.

Перемогу господарям поля принесли забиті м'ячі у виконанні Тсаджу та Чофані, який реалізував пенальті. У "вовків" єдиний гол забив Спінаццола.

Також зазначимо, що на старті другого тайму було вилучено головного тренера Роми Жозе Моурінью, який знову був незадоволений діями арбітрів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кремонезе — Рома в Серії A:

Кремонезе — Рома 2:1

Голи: Тсаджу, 17, Чофані, 82 (пен) — Спінаццола, 71

Кремонезе: Карнезеккі, А. Феррарі (Кірікеш 84), Б'янкетті, Васкес, Сернікола (Гільоне 84), Пікель (Гальдамес 78), Бенассі, Валері, Тсаджу (Чофані 78), Афена-Гьян (Мейте 66), Окереке

Рома: Патрісіу, Манчіні, Кумбулла (Карсдорп 69), Ібаньєс, Залевські (Сольбаккен 63), Крістанте (Матіч 63), Вейналдум, Спінаццола, Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 63), Дібала, Белотті (Абрахам 62)

Попередження: А. Феррарі, Б'янкетті, Сернікола — Ель-Шаараві, Ібаньєс