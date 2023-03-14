Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Салернітаною.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нічийний результат у матчі 26 туру італійської Серії А проти Салернітани (1:1).

"Ми мали грати на вищому рівні, але дали занадто багато місця для суперника біля наших воріт. Ми знаємо, як краще грати в таких ситуаціях. Цього можна було уникнути, і ми повинні були зіграти краще. Нам не пощастило в деяких ситуаціях.

Ми не захищалися як єдине ціле, ми були розосереджені після пропущеного голу та не контролювали гру.

Жиру забив чудовий гол, але гра не була гарною. Я сподівався, що гравці резерву вплинуть на гру по іншому.

Гра у три захисники? Йдеться про позиціювання та принципи гри в обороні, а не про систему. Команді потрібні дві речі, щоб добре захищатися: усі мають бути відкриті, і гравці мають допомагати один одному. Коли ці дві речі є, ми можемо добре працювати. Ми завжди маємо грати як одна команда. Прикро, тому що ми хотіли максимально використати цей шанс.

Якщо подивитися на пропущений гол, три гравці не відстежили м'яч після ауту, і такого не має бути. Ми були надто не компактними та надто відкритими. Ми подивимося цей гол ще раз і дамо свою оцінку", — наводить слова Піолі Football-Italia з посиланням на DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Салернітана.