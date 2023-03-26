Італія

У словака травма спини.

Захисник міланського Інтера ризикує пропустити фінальну частину сезону, інформує L'Equipe.

За інформацією джерела, у Мілана відбулося затискання нерва у спині. Проблема зі спиною може вплинути на перехід оборонця до ПСЖ. Нагадаємо, що футболіст має усну домовленість з паризьким клубом. Через це він втратив статус капітана команди.

У нинішньому сезоні Серії А Шкріньяр зіграв у складі Інтера у 21 матчі. Раніше повідомлялось, що ПСЖ не зміг домовитись про трансфер Шкрініара взимку.