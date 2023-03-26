Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар ексгравця збірної щодо матчу відбору до Євро-2024.

Головний тренер Дніпра-1 та ексгравець головної команди країни Олександр Кучер поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 Англія — Україна.

"Вся Україна дивитиметься матч з Англією. Продовжуємо грати, бо хочемо подарувати людям позитивні емоції. Якщо зможемо відвернути їх від того, чим вони живуть, то наша місія виконана. Тому щасливий, що знову граємо в УПЛ", — сказав Кучер.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.