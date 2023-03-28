Італія

Француз отримав травму у стані молодіжної збірної.

Захисник Мілана П'єр Калулу не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі італійської Серії А проти Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 22-річний француз травмував праву гомілку у розташуванні молодіжної збірної Франції.

Точніші терміни відновлення стануть відомі після проходження наступного медогляду, який запланований через тиждень.

Цього сезону Калулу провів 37 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, матч Наполі — Мілан відбудеться 2 квітня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.