Француз отримав травму у стані молодіжної збірної.
П'єр Калулу, Getty Images
28 березня 2023, 11:37
Захисник Мілана П'єр Калулу не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі італійської Серії А проти Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 22-річний француз травмував праву гомілку у розташуванні молодіжної збірної Франції.
Точніші терміни відновлення стануть відомі після проходження наступного медогляду, який запланований через тиждень.
Цього сезону Калулу провів 37 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.
Нагадаємо, матч Наполі — Мілан відбудеться 2 квітня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.