Італія

Нова угода з голкіпером розрахована до літа 2026 року.

Торіно на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Ванею Мілінковичем-Савичем.

Нова угода з 26-річним сербом розрахована до літа 2026 року. Також у контракт включено опцію продовження угоди ще на один сезон.

Цього сезону Ваня провів 33 матчі, з яких десять на нуль при 37 пропущених м'ячах.

Після 29 турів Торіно набрав 38 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А.