Італія

Наставник бергамасків поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі 31 туру італійської Серії А проти Роми (3:1).

"Нам протистояла безперечно сильна команда, тому, щоб обіграти їх, нам була потрібна повна концентрація, правильний фокус та ефективність в атаці. Це був дуже гарний виступ усієї команди.

Дуван Сапата пережив важкий період, і я завжди стверджував, що ми матимемо набагато більше шансів на перемогу з кращою версією Дувана. Гойлунд і Лукман зіграли свою роль, але такі гравці як Дуван і Луїс Мюріель все ще можуть надати нам велику допомогу, і ми продовжуємо боротися за нашу мету.

Високий пресинг є найкращою характеристикою нашої гри, і, на щастя, багато гравців тут грають багато років, тому ми знаємо коли і як діяти. Сьогодні ми теж були дуже солідними, півзахисники працювали як в атаці, так і в захисті.

Аталанта – це клуб, який постійно розвивається, і перші кілька років ми мали повну революцію. Я знайшов ідеальні умови для роботи, у клубі є велика взаємна повага, і це допомагає нам продовжувати працювати разом", — наводить слова Гасперіні Football-Italia з посиланням на DAZN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Рома.