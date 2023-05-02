Італія

Став відомий перший новачок елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Фрозіноне в рамках поєдинку тридцять п'ятого тура другого за силою дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Реджину.

Команда Фабіо Гроссо здобула перемогу з рахунком 3:1 та гарантувала собі вихід в елітний дивізіон чемпіонату Італії — Серію А.

Тепер у Фрозіноне 71 бал, у Дженоа, що йде другим, — 67, а у Барі, який знаходиться на третій, сходинці, 61 бал. Командам залишилось провести по три матчі, тому Барі не зможе наздогнати Фрозіноне.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в чемпіонаті Англії Бернлі здобув путівку в найвищий дивізіон, достроково вигравши Чемпіоншип.