Італія

Сербський футболіст побив рекорд Мірослава Клозе.

Вчора, 12 травня, у рамках 35 туру італійської Серії А Лаціо не зміг обіграти Лечче (2:2).

У цьому матчі у складі римського клубу результативним ударом відзначився півзахисник Сергій Мілінкович-Савич.

За інформацією OptaPaolo, для 28-річного серба цей гол став 55 у складі Лаціо в Серії А, що є новим рекордом для найкращих бомбардирів клубу серед легіонерів в італійському чемпіонаті. Він побив рекорд Мірослава Клозе, на рахунку якого 54 м'ячі.

Цього сезону Сергій провів 44 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав вісім результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Лечче.