Сербський футболіст побив рекорд Мірослава Клозе.
Сергій Мілінкович-Савич, Getty Images
13 травня 2023, 14:56
Вчора, 12 травня, у рамках 35 туру італійської Серії А Лаціо не зміг обіграти Лечче (2:2).
У цьому матчі у складі римського клубу результативним ударом відзначився півзахисник Сергій Мілінкович-Савич.
За інформацією OptaPaolo, для 28-річного серба цей гол став 55 у складі Лаціо в Серії А, що є новим рекордом для найкращих бомбардирів клубу серед легіонерів в італійському чемпіонаті. Він побив рекорд Мірослава Клозе, на рахунку якого 54 м'ячі.
Цього сезону Сергій провів 44 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав вісім результативних передач.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Лечче.