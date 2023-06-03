Італія

Команда Сімоне Індзагі піднялася на друге місце в Серії А, але конкурент має гру в запасі.

У матчі останнього 38 туру італійської Серії А міланський Інтер у гостях мінімально обіграв Торіно з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 37 хвилині, а його автором став Марцело Брозович, якому асистував Ромелу Лукаку.

Після 38 турів Інтер набрав 72 очки та посів друге місце у турнірній таблиці Серії А, але перевага над Лаціо позаду в один бал і римляни мають гру в запасі. У Торіно 53 очки та дев'ята позиція.

Торіно — Інтер 0:1

Гол: Брозович, 37.

Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес (Карамо, 57), Бонджорно, Схюрс — Войвода (Айна, 57), Ілич (Пеллегрі, 81), Річчі (Лінетті, 69), Сінго (Сек, 81) — Влашич, Міранчук — Санабрія.

Інтер: Ханданович (Кордаз, 65) — Бастоні (Ачербі, 66), де Врей, Дарміан — Госенс (Белланова, 74), Чалханоглу (Барелла, 55), Брозович, Гальярдіні, Думфріс — Мартінес (Джеко, 55), Лукаку.

Попередження: Сінго — Чалханоглу, Госенс.