Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 3 червня 2023 року, 22:00.

Лаціо в матчі останнього 38 туру італійської Серії А в гостях розібрався з Емполі (2:0).

Перемогу римському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні Алесіо Романьолі та Луїса Альберто.

Завдяки цій перемозі Лаціо піднявся на друге місце у турнірній таблиці Серії А. Для римського клубу друга фінішна позиція у чемпіонаті відбулася вперше за 23 роки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Емполі — Лаціо в італійській Серії А-2022/23:

Емполі — Лаціо 0:2

Голи: А. Романьолі 48, Луїс Альберто 90+2

Емполі: Вікаріо (Уйкані 84), Стоянович, Валюкевич, Луперто, Качаче, Грассі (Хендерсон 57), Бандінеллі (Хаас 75), Акпа-Акпро, Фацціні (Сатріано 84), Камбіагі, Пікколі (Дестро 75)

Лаціо: Проведель, Хюсай, Патрік, А. Романьолі (Казале 71), Лука Пеллегріні, Весіно (Катальді 71), С. Мілінкович-Савич (Бертіні 90+2), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле, Педро (Дзакканьї 63)

Попередження: Акпа-Акпро 14, Камбіагі 37 — С. Мілінкович-Савич 40, Весіно 82

Вилучення: Камбіагі 90 (друга жовта)