Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 3 червня 2023 року, 19:30.
Торіно — Інтер, Getty Images
03 червня 2023, 22:17
У заключному турі італійської Серії А Інтер в гостях переміг Торіно (1:0).
Перемогу команді Сімоне Індзагі приніс єдиний результативний удар у виконанні Марцело Брозовича у першому таймі.
Завдяки цій перемозі Інтер піднявся на друге місце в Серії А, але Лаціо позаду має гру в запасі. Між командами один бал.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Торіно — Інтер в Серії А-2022/23:
Торіно — Інтер 0:1
Гол: Брозович, 37.
Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес (Карамо, 57), Бонджорно, Схюрс — Войвода (Айна, 57), Ілич (Пеллегрі, 81), Річчі (Лінетті, 69), Сінго (Сек, 81) — Влашич, Міранчук — Санабрія.
Інтер: Ханданович (Кордаз, 65) — Бастоні (Ачербі, 66), де Врей, Дарміан — Госенс (Белланова, 74), Чалханоглу (Барелла, 55), Брозович, Гальярдіні, Думфріс — Мартінес (Джеко, 55), Лукаку.
Попередження: Сінго — Чалханоглу, Госенс.