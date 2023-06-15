Італія

У липні 18-річний аргентинець стане вільним агентом.

Вінгер Лаціо Лука Ромеро може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного аргентинця, у якого закінчується контракт у липні, зацікавлений Мілан.

Зазначається, що представники "россонері" вже почали переговори з агентами футболіста, на якого претендують і інші клуби.

Нинішнього сезону Ромео провів 12 матчів, у яких забив один гол, відігравши на полі 277 хвилин. Також Ромеро взяв участь у нещодавньому чемпіонаті світу U-20, де у складі молодіжної збірної Аргентини забив два м'ячі та віддав один асист.