Італія

Данський футболіст продовжить кар'єру в Італії.

Захисник Лідса Расмус Ніссен Крістенсен продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фарбриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" змогло домовитися з 25-річним данцем про умови особистого контракту. Переговори між клубами продовжуються.

Крім Крістенсена, Рома також має намір продовжити оренду ще одного захисника Лідса Дієго Льоренте.

Минулого сезону Крістенсен провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.