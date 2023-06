Центральний захисник Еван Ндіка підписав контракт із Ромою, повідомляє прес-служба "вовків".

Угода з 23-річним французом розрахована до літа 2028 року. У складі команди Жозе Моурінью Еван виступатиме під п'ятим номером

Футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки цього літа він залишив Айнтрахт на правах вільного агента.

🖊 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Evan Ndicka 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

