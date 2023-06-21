Угода з французьким футболістом розрахована до літа 2028 року.
Еван Ндіка, ФК Рома
21 червня 2023, 16:35
Центральний захисник Еван Ндіка підписав контракт із Ромою, повідомляє прес-служба "вовків".
Угода з 23-річним французом розрахована до літа 2028 року. У складі команди Жозе Моурінью Еван виступатиме під п'ятим номером
Футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки цього літа він залишив Айнтрахт на правах вільного агента.
"Те, як мені пояснили проект, а також історію та престиж цього клубу, змусило мене захотіти приїхати до Риму, фантастичного міста, яке любить і живе футболом. Мені не терпиться вийти на поле Олімпіко перед своїми новими вболівальниками і зробити свій внесок у досягнення наших цілей", — сказав Ндіка.
Минулого сезону Ндіка провів 44 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.