Італія

Угода з французьким футболістом розрахована до літа 2028 року.

Центральний захисник Еван Ндіка підписав контракт із Ромою, повідомляє прес-служба "вовків".

Угода з 23-річним французом розрахована до літа 2028 року. У складі команди Жозе Моурінью Еван виступатиме під п'ятим номером

Футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки цього літа він залишив Айнтрахт на правах вільного агента.

🖊 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Evan Ndicka 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma



pic.twitter.com/qWJDsqdg2U — AS Roma English (@ASRomaEN) June 21, 2023

"Те, як мені пояснили проект, а також історію та престиж цього клубу, змусило мене захотіти приїхати до Риму, фантастичного міста, яке любить і живе футболом. Мені не терпиться вийти на поле Олімпіко перед своїми новими вболівальниками і зробити свій внесок у досягнення наших цілей", — сказав Ндіка.

Минулого сезону Ндіка провів 44 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.