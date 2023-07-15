Італія

"Стара синьйора" підпише нападаючого лише в тому випадку, якщо команду покине Душан Влахович.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити свою кар'єру у туринському Ювентусі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" зробило пропозицію щодо можливого трансферу 30-річного бельгійця у розмірі 37,5 мільйонів євро + 2,5 млн євро у якості бонусів.

Також наголошується, що Ювентус підпише форварда лише в тому випадку, якщо команду залишить Душан Влахович, яким цікавиться ПСЖ.

Раніше була інформація, що Челсі цікавий Влахович, але потім з'ясувалося, що "сині" його не розглядають. Проте Челсі має намір розлучитися з Лукаку до серпня.

Минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. На його рахунку 37 матчів, 14 голів та сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Інтер вийшов з перегонів за Лукаку.