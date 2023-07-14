Італія

Відхід клубу з проекту буде завершено і набуде чинності лише з дозволу іспанських грандів.

Ювентус розпочав процес виходу туринського клубу із проекту Суперліги, повідомляє прес-служба "старої синьйори".

"В результаті обговорення з Реалом і Барселоною, і з урахуванням деяких розбіжностей з приводу тлумачення угод, що застосовуються до Суперліги, Ювентус підтверджує, що розпочав процедуру виходу з вищезазначеного проекту.

Клуб також нагадує, що відповідно до договірних положень для виходу з проекту потрібно попередня згода Реала та Барселони", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що колишній президент Ювентуса Андреа Аньєллі, який залишив клуб у листопаді, був однією з фігур, які стоять за проектом Суперліги. Нещодавно його було відсторонено від футболу на 16 місяців у справі про махінації із зарплатами гравців.