Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 26 серпня 2023 року, 21:45.

У матчі другого туру італійської Серії А Рома в гостях поступилася Вероні з рахунком 1:2.

Перемогу господарям поля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Дуди та Нгонга, причому на рахунку першого ще й результативна передача. У складі команди Жозе Моурінью єдиний м'яч забив Ауар, який вийшов на заміну на старті другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верона — Рома у 2 турі італійської Серії А-2023/24:

Верона - Рома 2:1

Голи: Дуда 4, Нгонг 45+2 — Ауар 56

Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн, Давідович, Ф. Терраччьяно (Фараоні 64), Хонгла, Дуда (Бонаццолі 71), Дойг, Нгонг (Сердар 64), Фолоруншо (Сапонара 88), Джурич (Мбула 88)

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Льоренте (Ель-Шаараві 46), Крістенсен (Спінаццола 46), Лоренцо Пеллегріні, Паредес (Ауар 46), Крістанте, Залевськи (Карсдорп 52), Дібала (Сольбаккен 68), Белотті

Попередження: Давідович — Дібала, Ауар, Лоренцо Пеллегріні

Вилучення: Хієн 85.