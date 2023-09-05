Італія

Айлан Беніая-Тані продовжить кар'єру в Італії.

Нападник Марселя Айлан Беніая-Тані підписав контракт із Емполі, повідомляє прес-служба італійського клубу.

Орендну угоду з 18-річним французом розраховано до кінця нинішнього сезону.

Також італійський клуб матиме право викупу футболіста. Сума оренди становила 250 тисяч євро.

Беніая-Тані є вихованцем Марселя і для нього це буде перший досвід поза рідною Францією.

Раніше повідомлялося, що український хавбек Віктор Коваленко дебютував у складі Емполі.