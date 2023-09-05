Айлан Беніая-Тані продовжить кар'єру в Італії.
Айлан Беніая-Тані, Getty Images
05 вересня 2023, 09:59
Нападник Марселя Айлан Беніая-Тані підписав контракт із Емполі, повідомляє прес-служба італійського клубу.
Орендну угоду з 18-річним французом розраховано до кінця нинішнього сезону.
Також італійський клуб матиме право викупу футболіста. Сума оренди становила 250 тисяч євро.
Беніая-Тані є вихованцем Марселя і для нього це буде перший досвід поза рідною Францією.
Раніше повідомлялося, що український хавбек Віктор Коваленко дебютував у складі Емполі.