Угода з 24-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року.
Хуан Мануель Крус, ФК Верона
13 вересня 2023, 21:32
Верона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Хуаном Мануелем Крусом.
Угода з 24-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року.
Футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Останнім клубом Круса був Банфілд, де він відіграв 73 матчі, забив 11 голів та віддав два асисти.
Також відзначимо, що Хуан Мануель є сином колишнього нападаючого збірної Аргентини Хуліо Круса.