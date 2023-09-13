Італія

Угода з 24-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року.

Верона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Хуаном Мануелем Крусом.

Угода з 24-річним аргентинцем розрахована до літа 2027 року.

Футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Круса був Банфілд, де він відіграв 73 матчі, забив 11 голів та віддав два асисти.

Також відзначимо, що Хуан Мануель є сином колишнього нападаючого збірної Аргентини Хуліо Круса.