Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 28 вересня 2023 року, 21:45.

У матчі шостого туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі сенсаційно розгромила Рому (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли у воротах "вовків" розписався Гудмундссон, але через 17 хвилин команда Жозе Моурінью зрівняла цифри на табло зусиллями Крістанте.

Проте ще до перерви господарі знову вийшли вперед завдяки голу Ретегі, а в другому таймі "грифони" ще двічі вразили ворота гостей зусиллями Торсбі та Месіаса.

Український хавбек Дженоа Руслан Маліновський всю гру просидів на лаві запасних.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дженоа — Рома в 6 турі італійської Серії A:

Дженоа — Рома 4:1

Голи: Гудмундссон, 5, Ретегі, 45, Торсбі, 74, Мессіас, 81 — Крістанте, 22

Дженоа: Мартінес — Бані, Дрегушин, Васкес — Сабеллі, Стротман (Кутлу, 30), Бадель (Торсбі, 11), Френдруп, Маттуро (Мессіас, 76) — Гудмундссон, Ретегі.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес (Азмун, 78), Спінаццола (Ауар, 78) — Дібала, Пеллегріні (Ель-Шаараві, 78) — Лукаку.



Попередження: Стротман, Сабеллі, Ретегі, Бані — Манчіні, Паредес, Ауар