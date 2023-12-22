Італія

Італійський фахівець вкотре похвалив українського хавбека.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно вважає українського півзахисника Руслана Маліновського важливою частиною своєї команди.

"Завдяки своїм характеристикам і тактичній гнучкості Маліновський є гравцем, який може багато визначити на полі. Можливо, він знаходиться трохи далі від воріт суперника, але він повинен продовжувати працювати з акцентом на гру в обороні. Він дуже важливий для нас гравець, сподіваюся, він збереже такий рівень", — наводить слова Джилардіно Tuttomercatoweb.

Нинішнього сезону Маліновський провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Після 16 турів Дженоа набрала 16 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці Серії А.