Італія

За цим показником його випереджають лише дві легенди туринського клубу.

У 21-му турі Серії А Ювентус на виїзді розгромив Лечче з рахунком 3:0. Гра проти Лечче стала для Массіміліано Алегрі ювілейною.

Перемога в цьому матчі стала для італійського фахівця 300-ю в Серії А. Лише два тренери подолали цю позначку: Джованні Трапаттоні (352) та Нерео Рокко (302). Раніше фахівець працював з Міланом та Кальярі.

Раніше повідомлялось, що Аллегрі провів на чолі Ювентуса 400 матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лечче — Ювентус у 21 турі італійської Серії A-2023/24.